Germencik Başkanı Zencirci, konteynerleri devirenlere yaptırım uygulanacağını söyledi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çöp konteynerlerinin yere devrilmesine tepki göstererek, "Çöpleri çevreye saçan, kamu malına zarar veren bu sorumsuz davranışları kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci "Temiz Bir Germencik İçin Ortak Sorumluluk" başlığıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekipleri, ilçemizin temizliği için disiplinle durmaksızın çalışıyor. Ancak çöp konteynerlerini devirerek çöpleri çevreye saçan, kamu malına zarar veren bu sorumsuz davranışları kabul etmemiz mümkün değil. Unutulmamalıdır ki ilçemizin temizliği hepimizin sorumluluğudur. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında gerekli tespitler yapılacak ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Temiz bir çevre, yaşanabilir bir Germencik için hep birlikte duyarlı olalım" dedi.