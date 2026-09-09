Germencik Belediyesi haşereyle mücadele için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Germencik Belediyesi haşereyle mücadele için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Germencik Belediyesi haşereyle mücadele için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
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Germencik Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşaması için kırsal ve merkez mahallelerde vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, yaz sezonu boyunca bio kontrol odaklı yürütülen çalışmaların yaşamın olduğu her alanda devam edeceğini açıkladı.

Germencik Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla haşere ve zararlılara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Germencik Belediyesi tarafından haşereyle mücadele kapsamında rutin ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamada, "Kırsal ve merkez mahallelerimizde vektör ile mücadele programımız devam ediyor. Yaz sezonunun sonuna geldiğimiz şu günlerde halkımızın sağlığını önceleyen bio kontrol odaklı çalışmalarımız ile huzurlu ve sağlıklı bir mevsim geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Çalışmalarımız halkımız için yaşamın olduğu her alanda devam edecek" denildi.

Kaynak: İHA

Güncel, Aydın, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Germencik Belediyesi haşereyle mücadele için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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