Giresun'da Alagöz Madenciliğe karşı açılan maden davasında duruşma görüldü - Son Dakika
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Giresun'da Alagöz Madenciliğe karşı açılan maden davasında duruşma görüldü

Giresun\'da Alagöz Madenciliğe karşı açılan maden davasında duruşma görüldü
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Giresun'un Görele ve Tirebolu ilçelerinde Alagöz Madencilik'in planladığı IV. Grup maden arama faaliyetlerine karşı açılan davada duruşma Giresun İdare Mahkemesi'nde yapıldı. ÇED muafiyetine ilişkin yeni idari işlemin iptali istemiyle açılan davada mahkemenin kararını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Karlıbel köyü ile Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde, Alagöz Madencilik tarafından yapılması planlanan IV. Grup maden arama faaliyetlerine karşı yürütülen hukuki mücadele sürüyor.

Yarma ve sondaj yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan maden arama faaliyetleriyle ilgili daha önce açılan davada yürütmenin durdurulması ve ardından iptal kararı verilmişti.

Ancak proje alanında sondaj yapılmasının önünü açtığı belirtilen ve ÇED muafiyetlerinin geçerli olduğuna ilişkin yeni bir idari işlem tesis edilmesi üzerine açılan davanın duruşması yapıldı.

Duruşma Giresun İdare Mahkemesi'nde görüldü

Söz konusu idari işlemin iptali amacıyla açılan davanın duruşması Giresun İdare Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmayı Giresun Çevre ve Doğa Derneği ile Tirebolu Çevre, Kültür ve Turizm Derneği temsilcileri, köylülerin avukatları ve çevreciler takip etti.

Tarafların savunma ve beyanlarının dinlendiği duruşmanın ardından mahkemenin kararını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.

Alagöz Madencilik'e 2 milyon 517 bin lira ceza

Öte yandan, Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyü sınırlarında bakır, kurşun ve çinko madeni zenginleştirme faaliyeti yürüten Alagöz Madencilik'e, Çatalağaç Deresi'nde kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle önceki aylarda 2 milyon 517 bin lira idari para cezası uygulanmıştı.

Kirliliğe neden olduğu belirtilen yeraltı galerisi ise gerekli tedbirler alıncaya kadar kapatılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Giresun'da Alagöz Madenciliğe karşı açılan maden davasında duruşma görüldü - Son Dakika

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