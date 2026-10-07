Giresun\'da altyapıda değiştirilen su borusu patladı, su metrelerce fışkırdı

Giresun'da belediye tarafından bir süre önce başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında değiştirilen şebeke su borusu patladı. Basınçla birlikte metrelerce yüksekliğe fışkıran su çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Giresun Merkez Hacısiyam Mahallesi İnönü Caddesi 72 Evler mevkiinde yaklaşık 3 ay önce başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında belediyeye ait şebeke su boruları değiştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından değiştirilen şebeke borusunun üzerinin kapatılması sırasında boruda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte şebeke suyu basıncın etkisiyle metrelerce yukarıya çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, bir süre önce tamamlanan çalışmanın ardından meydana gelen arızaya tepki gösterirken, patlayan borudan akan su çevredeki yola yayıldı.

Ekiplerin patlayan su borusuna müdahale ederek arızayı gidermek için çalışma başlattığı öğrenildi.