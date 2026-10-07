Giresun'da altyapıda değiştirilen su borusu patladı, su metrelerce fışkırdı - Son Dakika
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Giresun'da altyapıda değiştirilen su borusu patladı, su metrelerce fışkırdı

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Giresun\'da altyapıda değiştirilen su borusu patladı, su metrelerce fışkırdı
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Giresun'da belediyece yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında değiştirilen şebeke su borusu, çalışmanın ardından üzeri kapatılırken patladı. Basınçla metrelerce yükselen su çevrede paniğe yol açtı, akan su yola yayıldı ve ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Giresun'da belediye tarafından bir süre önce başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında değiştirilen şebeke su borusu patladı. Basınçla birlikte metrelerce yüksekliğe fışkıran su çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Giresun Merkez Hacısiyam Mahallesi İnönü Caddesi 72 Evler mevkiinde yaklaşık 3 ay önce başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında belediyeye ait şebeke su boruları değiştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından değiştirilen şebeke borusunun üzerinin kapatılması sırasında boruda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte şebeke suyu basıncın etkisiyle metrelerce yukarıya çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, bir süre önce tamamlanan çalışmanın ardından meydana gelen arızaya tepki gösterirken, patlayan borudan akan su çevredeki yola yayıldı.

Ekiplerin patlayan su borusuna müdahale ederek arızayı gidermek için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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