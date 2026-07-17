Giresun'da Arı Ölümü İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Arı Ölümü İddiası

Giresun\'da Arı Ölümü İddiası
17.07.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fındık bahçesindeki ilaçlamalar arı ölümlerine neden oluyor; arıcılar denetim ve bilinçlendirme istiyor.

Giresun'da bazı arı yetiştiricileri, fındık bahçelerinde kahverengi kokarcaya karşı yapılan ilaçlamaların arı ölümlerine neden olduğunu ileri sürerek üreticilerin bilinçlendirilmesini ve denetimlerin artırılmasını istedi.

Giresun'un Sayca köyünde arıcılık yapan Ali Eren, fındık bahçelerinde yapılan ilaçlamaların arıları olumsuz etkilediğini iddia etti. Her yıl mayıs ayında ilaçlama dönemine karşı arılarını yaylalara çıkardığını belirten Eren, bu yıl temmuz ayında da kahverengi kokarcaya yönelik yapılan ilaçlamalar nedeniyle arılarının zarar gördüğünü öne sürdü.

Arıcılıkla geçimini sağladığını ve organik bal üretmeye özen gösterdiklerini ifade eden Eren, ilaçlamaların bilinçsiz şekilde yapılmasının hem arılara hem de doğaya zarar verdiğini ifade etti.

Tarım ilaçlarının uzmanların önerdiği dozlarda ve uygun zamanda uygulanması gerektiğini belirten Eren, "Üreticiler ilaçları bilinçli kullanmalı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin sahaya inerek üreticileri bilgilendirmesi gerekiyor. Rastgele ve yüksek dozda yapılan ilaçlamalar hem ürünlere hem de çevreye zarar verebilir. İlaçlamaların ardından kovanlarında arı ölümleri yaşadı. Kovanlarımızda ciddi kayıplar oluştu. Bu sadece ekonomik bir zarar değil, aynı zamanda milyonlarca canlının yok olması anlamına geliyor. Arılar doğadaki yaşamın devamı açısından büyük önem taşıyor. Yetkililerden sahada daha fazla eğitim ve denetim çalışması yapılmasını bekliyoruz. Üreticilerin bilinçlendirilmesi halinde hem arıcılığın hem de tarımsal üretimin zarar görmeden sürdürülür" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Giresun, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Giresun'da Arı Ölümü İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar
Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin’de meydanlara yerleştirildi Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin'de meydanlara yerleştirildi
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Beşiktaş’ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

14:19
Gümüş yatırımından zarar gören vatandaş isyanı olay oldu
Gümüş yatırımından zarar gören vatandaş isyanı olay oldu
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:42
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 14:34:54. #7.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Arı Ölümü İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.