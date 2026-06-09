Giresun'da Aşırı Yağışlar Heyelanlara Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Aşırı Yağışlar Heyelanlara Neden Oldu

Giresun\'da Aşırı Yağışlar Heyelanlara Neden Oldu
09.06.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da aşırı yağışlar sonucunda 68 konut tedbir amaçlı tahliye edildi. Heyelanlar risk oluşturdu.

Giresun'da son bir ayda etkili olan olan aşırı yağışların ardından il genelinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle toplam 68 konutun tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, aşırı yağışların il merkezi ile çeşitli ilçe, köy ve mahallelerde heyelan ve kaya düşmesi olaylarına neden olduğu belirtildi. Yaşanan afetler nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar ve yol kapanmaları meydana gelirken, çok sayıda konutun da risk altında kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, "AFAD ekiplerince sahada yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi sınırları içerisinde iki ayrı bölgede dairesel kayma şeklinde heyelan meydana geldiği tespit edildi. Yapılan gözlemlerde konutlarda oturulamayacak düzeyde yapısal hasar belirlenmemesine rağmen, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 11 konutun geçici olarak tahliye edildi. Kovanlık Beldesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle 6 konut tahliye edilirken, Bulancak ilçesine bağlı Bayındır Köyü'nde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen heyelan sonucunda risk alanında bulunan 16 konut boşaltıldı. Bayındır Köyü Çınarlık Mahallesi'nde ise ilave 5 konut için nakil kararı alındı. Tandır Köyü'nde meydana gelen heyelanın 2 konutu etkilediği belirlenirken, Aydındere Beldesi'nde 3 konutun heyelandan etkilendiği tespit edildi. Bu konutlardan 2'sinin önlem alınana kadar geçici olarak tahliye edildi, 1 konut için ise kalıcı nakil kararı verildi. Bulancak ilçesine bağlı Ardahan Köyü'nde meydana gelen heyelanın da 11 konutu etkilediği tespit edildi. Bulancak ile beraber diğer ilçelerde 8 Haziran 2026 tarihi itibarıyla il genelinde toplam 68 konut heyelan olaylarından etkilendiği ekipler tarafından tespit edilerek gerekli tedbirler alındı" denildi.

Öte yandan il genelinde heyelan nedeniyle yapılan ihbarlar doğrultusunda saha incelemelerinin ve risk değerlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Giresun, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Giresun'da Aşırı Yağışlar Heyelanlara Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü Irmak öğretmenin şüpheli ölümü
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
Sedat Peker’in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı

12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 12:50:22. #7.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Aşırı Yağışlar Heyelanlara Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.