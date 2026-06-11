Alagöz Maden Şirketi'nden dava, Doğankent Belediyesi'nden ceza - Son Dakika
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Alagöz Maden Şirketi'nden dava, Doğankent Belediyesi'nden ceza

Alagöz Maden Şirketi\'nden dava, Doğankent Belediyesi\'nden ceza
11.06.2026 10:39  Güncelleme: 10:46
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Giresun'un Doğankent ilçesinde maden faaliyetlerine karşı çevre mücadelesi veren bir vatandaşa, 'Vahşi maden istemiyoruz' yazılı afiş astığı için 115 bin lira idari para cezası kesildi. Şirket yetkilileri de çevreciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Giresun'un Doğankent ilçesinde faaliyet gösteren Alagöz Madencilik Şirketi ile bölge halkı arasında yaşanan çevre mücadelesi yeni bir boyut kazandı. Maden faaliyetlerine karşı yürütülen protestolarda kullanılan afiş nedeniyle bir vatandaşa idari para cezası uygulanırken, şirket yetkililerinin de çevre mücadelesi veren bazı vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyü sınırlarında bakır, kurşun ve çinko madeni zenginleştirme faaliyetleri yürüten Alagöz Madencilik Şirketi, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle uzun süredir bölge halkının tepkisiyle karşı karşıya bulunuyor. Şirket yetkililerinin, çevre mücadelesi veren vatandaşlar hakkında "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddialarıyla şikayetçi olduğu belirtildi.

Öte yandan Doğankent Belediyesi tarafından, Görele'de düzenlenen maden karşıtı mitinge davet amacıyla "Vahşi maden istemiyoruz" yazılı afişin çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle Sekü köyü sakini Mesut Yılmaz'a 115 bin lira idari para cezası kesildi.

Kendisine uygulanan cezaya tepki gösteren Mesut Yılmaz, yıllardır çevre kirliliğine neden olan faaliyetlerin görmezden gelindiğini savunarak, birkaç afiş nedeniyle cezalandırıldığını söyledi. Yılmaz, "Aylardır, hatta yıllardır gözlerinin önünde akan kirletilmiş dereyi görmeyip benim astığım birkaç afiş çevre kirliliği olarak değerlendirilerek ceza kesiliyor. Şirket yetkilileri ve çalışanları da hakkımızda şikayetçi oluyor. Verilmeyecek hesabımız yok. Toprağımızı, suyumuzu ve bize bırakılan emanetleri sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" dedi.

'Şirket hukuka uygun faaliyet yürütmüyor' iddiası

Tirebolu Adliyesi'nde ifade işlemlerinin ardından açıklama yapan Avukat Sevda Karataş Şahin ise, çevre mücadelesi veren vatandaşlar hakkında yürütülen işlemlerin hızlı ilerlediğini, buna karşılık şirket hakkında yapılan suç duyurularında herhangi bir gelişme yaşanmadığını öne sürdü. Şahin, "Yürütmeyi durdurma kararına rağmen bölgede sondaj faaliyeti yürütmeye çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Ancak bugüne kadar tek bir şüphelinin dahi ifadesine başvurulmadı. Buna karşın çevresini korumak için mücadele eden müvekkillerimiz hakkında yapılan şikayetler doğrultusunda kısa sürede işlem başlatıldı. Çalışma hürriyetinin ihlalinden söz edilebilmesi için öncelikle hukuka uygun bir faaliyetin bulunması gerekir. Şirketin ise mahkeme kararlarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğünü düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce de ceza uygulanmıştı

Alagöz Madencilik, geçmiş yıllarda çevre ihlalleri nedeniyle de gündeme gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, maden galerilerinden çıkan kirli atık suların dere yatağına deşarj edildiğinin tespit edildiği, aynı ihlalin üçüncü kez gerçekleşmesi üzerine şirkete yaklaşık 2,5 milyon lira idari para cezası uygulandığı açıklanmıştı.

Son gelişmelerle birlikte bölgede maden faaliyetleri ile çevre mücadelesi arasındaki gerilim yeniden gündeme gelirken, bölge halkı hem uygulanan cezaların hem de maden projelerine ilişkin hukuki süreçlerin yakından takip edileceğini belirtiyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğankent, 3. Sayfa, Giresun, Alagöz, Maden, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Alagöz Maden Şirketi'nden dava, Doğankent Belediyesi'nden ceza - Son Dakika

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