Giresun\'da Mevsimlik İşçilere Konaklama Hazırlığı

Yaklaşan fındık hasadı öncesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Giresun'a gelecek olan mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacağı geçici yaşam alanında hazırlıklar başladı.

Giresun merkeze bağlı Aksu Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 160 kişilik kapasiteye sahip geçici konaklama merkezinde, İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Hasat döneminde kullanılacak alanın, mevsimlik tarım işçilerinin sağlıklı ve güvenli koşullarda konaklayabilmesi amacıyla kısa sürede hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında konaklama alanında genel temizlik yapılırken, ortak kullanım alanları ile çevresinde bakım ve düzenleme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından merkezin, önümüzdeki günlerde Giresun'a gelmeye başlayacak mevsimlik fındık işçilerinin kullanımına açılması planlanıyor.

Her yıl fındık hasadı döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çok sayıda mevsimlik tarım işçisi Giresun'a gelerek hasat çalışmalarında işçi olarak çalışıyor. Oluşturulan geçici konaklama merkeziyle işçilerin barınma ihtiyaçlarının daha düzenli ve sağlıklı koşullarda karşılanması amaçlanıyor.