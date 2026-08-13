Giresun'da Yağışlar Su Taşkınlarına Neden Oldu
Giresun'da şiddetli yağışlar sonrası derelerin su seviyesi yükseldi, bazı ilçelerde su baskınları yaşandı.
Giresun'da şiddetli yağışlar sonrası derelerin su seviyesi yükseldi.
Derelerin yükselen su seviyesi nedeniyle Espiye, Yağlıdere, Keşap gibi ilçelerde yerleşim yerleri su taşkını tehlikesi yaşarken, Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde taşan dere suları su baskınlarına yol açtı.
Belde merkezinden geçen derenin taşması sonucu bir çok iş yeri zarar gördü. Vatandaşlar suların çekilmesinin ardından temizlik çalışması başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › Giresun'da Yağışlar Su Taşkınlarına Neden Oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?