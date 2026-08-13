Giresun'da Yağışlar Su Taşkınlarına Neden Oldu - Son Dakika
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Giresun'da Yağışlar Su Taşkınlarına Neden Oldu

Giresun\'da Yağışlar Su Taşkınlarına Neden Oldu
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Giresun'da şiddetli yağışlar sonrası derelerin su seviyesi yükseldi, bazı ilçelerde su baskınları yaşandı.

Giresun'da şiddetli yağışlar sonrası derelerin su seviyesi yükseldi.

Derelerin yükselen su seviyesi nedeniyle Espiye, Yağlıdere, Keşap gibi ilçelerde yerleşim yerleri su taşkını tehlikesi yaşarken, Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde taşan dere suları su baskınlarına yol açtı.

Belde merkezinden geçen derenin taşması sonucu bir çok iş yeri zarar gördü. Vatandaşlar suların çekilmesinin ardından temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Giresun'da Yağışlar Su Taşkınlarına Neden Oldu - Son Dakika

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