Göcek'te Deniz Dibi Temizliği Tamamlandı - Son Dakika
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Göcek'te Deniz Dibi Temizliği Tamamlandı

Göcek\'te Deniz Dibi Temizliği Tamamlandı
10.07.2026 12:14
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Göcek Halk Plajı'nda deniz dibi temizliği ile güvenli yüzme alanı oluşturuldu, ekosistem korundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş. tarafından işletilen Göcek Halk Plajı'nda, vatandaşların güvenli ve temiz bir ortamda denize girebilmesi için kapsamlı bir deniz dibi temizliği operasyonu tamamlandı.

Plajda düzensiz şekilde bağlanan teknelerin tahliyesinin ardından, yeni bir yüzme alanı belirlendi. Bu alanın güvenliğini sağlamak amacıyla profesyonel dalgıç ekipleri ve karadan konumlandırılan vinç sistemleri ile koordineli bir çalışma yürütüldü. Deniz tabanında bulunan ağır tonozlar, bağlama zincirleri, beton bloklar ve çeşitli metal atıklar tek tek tespit edilerek kaldırıldı.

Operasyon sırasında dalgıçlar, su altı görüşü ve sonar destekli tarama yöntemleriyle tabanı detaylı şekilde inceledi. Vinçler ise tonoz ve zincir gibi ağır malzemelerin kontrollü bir şekilde yüzeye çıkarılmasını sağladı. Saatler süren çalışmalar sonucunda deniz tabanı büyük ölçüde temizlenerek, yüzme kulvarı içinde potansiyel tehlike oluşturabilecek tüm unsurlar bertaraf edildi.

Bu sayede hem denize giren vatandaşlar açısından güvenlik riskleri minimize edildi hem de deniz tabanındaki görsel kirlilik ve ekolojik baskı azaltılmış oldu. Temizlik çalışmaları, deniz ekosisteminin korunmasına da katkı sağladı.

Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş., kamuya açık halk plajlarında benzer güvenlik ve çevre düzenleme çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

Göcek Halk Plajı, ücretsiz kullanımına açık olarak vatandaşların hizmetinde olmaya devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Göcek'te Deniz Dibi Temizliği Tamamlandı - Son Dakika

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