Göçer Aileler Bitlis Yaylalarında - Son Dakika
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Göçer Aileler Bitlis Yaylalarında

Göçer Aileler Bitlis Yaylalarında
06.06.2026 09:50
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Göçer aileler, sıcak bölgelerden Bitlis yaylalarına ulaşarak yazı geçiriyor, süt üretimi yapıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sıcak illerinden yola çıkan göçer aileler, havaların ısınması ve otlakların kurumasıyla birlikte Bitlis yaylalarına ulaştı.

Mayıs ayının sonlarına doğru binlerce küçükbaş hayvanla yola çıkan göçerler, Bitlis ve ilçelerindeki yüksek rakımlı yaylalarda konaklamaya başladı. Yaklaşık bin küçükbaş hayvana sahip olan göçerler, yaz boyunca hayvanlarını yaylalarda otlatarak geçimlerini sağlıyor. Günde iki kez sağımı yapılan hayvanlardan elde edilen sütler ise geleneksel yöntemlerle peynire dönüştürülüyor. Bitlis'in serin yaylalarında çadır kuran göçer aileler, yaklaşık 5 ay boyunca burada yaşayacak. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun mesai, hayvanların otlatılması, sağımı ve süt ürünlerinin hazırlanmasıyla gün boyu devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bitlis yaylalarına gelen göçerler, hem hayvanlarının verimliliğini artırıyor hem de bölgenin doğal zenginliklerinden faydalanarak yaz mevsimini geçiriyor. Yaylalardaki yaşam, göçerlerin geleneksel kültürünü yaşatmaya devam ederken, ortaya çıkan doğal görüntüler de bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Mardin'in Midyat ilçesinden çıkarak Bitlis yaylarına geldiklerini ifade eden Şevket Erkin, "Bu yıl Mardin Midyat'taydık. Orada havaların ısınmasıyla otlar kurudu. Buraya kamyonlarla hayvanlarımızı getirdik. Günde 2 kez sağım yapıyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz sütlerden peynir üretimi yapıyoruz. Çadırlarımızı buraya kuracağız. Daha sonra da evlerimizi buraya getireceğiz. Sonbahar aylarına kadar burada kalacağız. Havaların soğumasıyla beraber yeniden memleketimize döneceğiz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Bitlis, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Göçer Aileler Bitlis Yaylalarında - Son Dakika

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