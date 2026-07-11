Gök Göl\'de Eşsiz Doğa Sporları Etkinliği

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Sohmarik Yaylası'ndaki Gök Göl, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen sıra dışı bir doğa sporları etkinliğine ev sahipliği yaptı. Temmuz ayında donmuş gölün üzerinde kayak, gökyüzünde paraşüt keyfi yaşandı.

Yılın 12 ayı boyunca erimeyen buzul yapısıyla dikkat çeken Gök Göl'de düzenlenen etkinlikte Canser Atila, donmuş göl yüzeyinde kayak yaptı. Aynı anda Ali Zaimoğlu ise yamaç paraşütüyle göl üzerinde süzülerek gökyüzü ile buzun buluştuğu etkileyici görüntüler oluşturdu.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen organizasyon, doğa ve ekstrem spor tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatırken, Erzincan'ın sahip olduğu yüksek irtifa ve doğal parkurların spor turizmi açısından taşıdığı potansiyeli de gözler önüne serdi.

Kemah ilçesine bağlı Sohmarik Yaylası üzerinde yer alan ve yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Gök Göl, 4 mevsim kar ve buz örtüsünü koruyan yapısıyla dikkat çekiyor. Bölgenin, ekstrem sporlar ve doğa turizmi açısından yeni bir cazibe merkezi olabileceği değerlendiriliyor.

Etkinliğe Recep Sulu da eşlik ederek gerçekleştirilen gösterilerin görüntülenmesine katkı sağladı. - ERZİNCAN