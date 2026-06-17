Göksu Travertenleri'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Göksu Travertenleri'ne Yoğun İlgi

Göksu Travertenleri\'ne Yoğun İlgi
17.06.2026 15:16
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Giresun'un Göksu Travertenleri, iki ayda 40 bin ziyaretçiyle büyük ilgi gördü.

Giresun'un önemli turizm destinasyonlarından biri olan Göksu Travertenleri, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. 23 Nisan'da kapılarını ziyaretçilere açan travertenler, yaklaşık iki aylık sürede 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, tesisi ziyaret ederek çeşitli nedenlerle giriş yapmayan yaklaşık 10 bin kişinin de hesaba katılmasıyla bölgeyi ziyaret eden toplam kişi sayısının 40 bine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Göksu Travertenleri'nde gerçekleştirilen yeni çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarıyla birlikte 2026 yılı içerisinde ziyaretçi sayısında rekor seviyelere ulaşılmasının beklendiği ifade edildi.

Sezon başlangıcından itibaren ziyaretçi güvenliği ve tesis düzeninin korunması amacıyla çeşitli bakım ve iyileştirme çalışmalarının hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Traverten alanındaki korkulukların bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Merdivenler ile ayakkabılıkların boya ve yenileme işlemleri gerçekleştirildi. Travertenlere su ulaşımını engelleyen bölgelerde kırma ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Ayrıca otopark alanı ve çevresinde yabani ot temizliği gerçekleştirilerek çevre düzenlemesi sağlandı. Göksu Travertenleri'nin doğal yapısının korunması ve ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu bir ortam sunulması amacıyla bakım ve iyileştirme çalışmalarının sezon boyunca devam edecektir" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Göksu Travertenleri'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

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