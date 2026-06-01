Göksun\'da Kırmızı Gelincik Şöleni

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde açan kırmızı gelincikler eşsiz manzara oluşturdu.

Göksun ilçesine bağlı Kamışcık Mahallesi'nde doğa, ilkbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşüne dönüştü. Tarlalarda açan kırmızı gelincikler, 3050 rakımlı Berit Dağı'nın heybetli görüntüsüyle birleşerek eşsiz bir manzara oluşturdu.

Doğanın sunduğu bu görsel şölen, bölgeyi ziyaret eden doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Kırmızı gelinciklerle kaplanan tarlalar, Berit Dağı'nın görkemiyle bütünleşerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

Fotoğraf sanatçısı Kazım Gök, ilkbaharın doğanın yeniden canlandığı dönem olduğunu belirterek, "İlkbahar çiçeklerin mevsimidir. Doğa yeniden canlanıyor ve her yer çeşitli çiçeklere bürünüyor. Bu nedenle doğayla fotoğraf sanatçıları da bütünleşiyor. Görülmeye değer manzaraları fotoğraflıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ