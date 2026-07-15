Gölcük'te Çiftlik Mahallesi'nin çehresi değişiyor - Son Dakika
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Gölcük'te Çiftlik Mahallesi'nin çehresi değişiyor

Gölcük\'te Çiftlik Mahallesi\'nin çehresi değişiyor
15.07.2026 12:37  Güncelleme: 12:39
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Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde altyapı yenilemesinin ardından başlatılan üstyapı çalışmaları kapsamında 150 cadde ve sokakta yeni kaldırımlar ve asfalt uygulamalarıyla mahalleye modern bir görünüm kazandırılıyor, ulaşım konforu artırılıyor.

Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde altyapının yenilenmesinin ardından başlatılan üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 150 cadde ve sokağı kapsayan çalışmalarda yeni kaldırımlar ve asfalt uygulamalarıyla mahalleye modern bir görünüm kazandırılırken, ulaşım konforu da artırılıyor.

Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen kapsamlı altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik ve telekomünikasyon hatları tamamen yenilendi. İSU tarafından içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı modernize edilirken, SEDAŞ elektrik şebekesini yeniledi, telekomünikasyon altyapısı da günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirildi. Çalışmalar kapsamında 51 kilometre içme suyu hattı, 21 kilometre fiber internet hattı, 4 kilometre kanalizasyon hattı, 2 kilometre yağmur suyu hattı ve 17 kilometre elektrik altyapısı inşa edildi.

Üstyapıda süpürge beton tretuvar mesaisi

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri üstyapı düzenlemelerine hız verdi. Yaklaşık 150 cadde ve sokağı kapsayan 40 kilometrelik güzergahta yürütülen çalışmalar kapsamında süpürge beton tretuvar imalatları sürdürülüyor. Dayanıklılığı ve estetik görünümüyle öne çıkan yeni kaldırımlar, yayaların güvenli ve konforlu ulaşımına katkı sağlayacak. Büyükşehir ekipleri önümüzdeki günlerde 4251 sokak, 4263 sokak, Barış Caddesi ve Arif Nihat Asya Caddesi asfalt serimi ile Adnan Menderes Caddesi, Koca Yusuf ve Hastane caddelerinde kaldırım çalışmalarına devam edecek.

Etaplar halinde sürdürülen üstyapı çalışmalarıyla birlikte yollar ve kaldırımlar modern standartlara uygun şekilde yenileniyor. Büyükşehir, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı yatırımlarını da hızla tamamlayarak, Gölcük Çiftlik Mahallesi'nin ulaşım kalitesini ve yaşam konforunu artırmayı hedefliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Gölcük'te Çiftlik Mahallesi'nin çehresi değişiyor - Son Dakika

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