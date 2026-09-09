Gölcük’te 600 metrelik cadde yenilendi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 600 metre uzunluğundaki Koca Yusuf Caddesi'nde asfalt serimi tamamlandı. Altyapı sonrası yenilenen cadde ve kavşak düzenlemesiyle ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan Koca Yusuf Caddesi'nin üstyapısını yeniledi. Son kat aşınma asfaltının serilmesinin yanı sıra, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yol yüzeyi de yeni yüzüne kavuştu. Böylece cadde, mahalle sakinleri ve sürücüler için daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Çalışmalar doğrultusunda 600 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki caddeye 2 bin ton plent miks temel malzemesi, bin 450 ton bitümlü temel ve bin 100 ton binder asfalt serildi. Ayrıca 100 metreküp tretuvar süpürge betonu imalatı gerçekleştirildi.

Kesişim noktası da elden geçirildi

Koca Yusuf Caddesi ile Ergenekon Caddesi'nin kesiştiği kavşakta da trafik akışını rahatlatacak düzenleme yapıldı. Kavşağın giriş ve çıkışları yeniden düzenlenerek araç geçişlerinin daha güvenli ve düzenli olması sağlandı. Tamamlanan çalışmalarla altyapı sonrası oluşan yol bozulmaları giderilirken, Koca Yusuf Caddesi'nde ulaşım güvenliği ve sürüş konforu artırıldı.