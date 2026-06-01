Gölcük Yaylası\'na Bayram İlgi

Kütahya'nın Simav ilçesinde bulunan Gölcük Yaylası, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Bin 450 metre rakımdaki yayla; krater gölü, karaçam ormanları, 3 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, lavanta bahçesi, taş konak evleri ve sosyal tesisleriyle tatilcilerin yoğun ilgisini gördü. Bayram tatili boyunca her gün binlerce aracın giriş yaptığı yaylada, özellikle pazar günü yoğunluk en üst seviyeye ulaştı. Mesire alanı girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ziyaretçilerin aşırı kalabalık nedeniyle oturacak ve dinlenecek yer bulmakta zorlandıkları gözlendi. Serin havası ve eşsiz krater gölü manzarasıyla özellikle yaz aylarında ve resmi tatillerde tercih edilen Gölcük Yaylası, bölge turizminin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Yetkililer, yoğun ilginin tatil dönemlerinde trafik ve ziyaretçi hareketliliğini artırdığını belirtti. - KÜTAHYA