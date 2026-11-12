Gömeç'te yanan alanlara itfaiye çalışanları 8 bin fıstık çamı fidanı dikti - Son Dakika
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Gömeç'te yanan alanlara itfaiye çalışanları 8 bin fıstık çamı fidanı dikti

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Gömeç\'te yanan alanlara itfaiye çalışanları 8 bin fıstık çamı fidanı dikti
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Gömeç'te geçen yaz yanan alanlarda ağaçlandırma başladı; Hacıhüseyinler Mahallesi'ndeki törende 8 bin fıstık çamı fidanı toprakla buluştu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Gömeç İtfaiye Grup Amirliği çalışanları da hatıra ormanı oluşturdu.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, geçtiğimiz yaz yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına başlanırken, 8 bin fıstık çamı fidanı da törenle toprakla buluşturuldu. Öte yandan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen törene katılan Gömeç İtfaiye Grup Amirliği çalışanları da Gömeç İtfaiye Grup Amirliği Hatıra Ormanı oluşturdu.

Hacıhüseyinler Mahallesinde düzenlenen fidan dikme töreni yüzlerce vatandaşı buluştururken, yaz boyu yangınlara müdahale eden itfaiye çalışanları da yüzlerce fıstıkçamını toprakla buluşturdu. Gömeç İtfaiye Grup Amirliği Hatıra Ormanı oluşturan itfaiye çalışanları " 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, bu yaz Gömeç ilçemizde meydana gelen orman yangınında zarar gören alanları yeniden yeşertmek amacıyla fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bir zamanlar alevlerle mücadele ettiğimiz topraklarda, bugün yeniden hayatın filizlenmesine katkı sağlıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, "Gömeç İtfaiye Grup Amirliği Hatıra Ormanı" oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Dün söndürmek için mücadele ettiğimiz yerde, bugün yeniden yeşertmek için çalışıyoruz. Yeşeren her fidan, geleceğe bırakılan bir umut" diye konuştular. Törene katılanlara teşekkür eden Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz ile Ayvalık İşletme Şefi Ertuğrul Salı da, İtfaiye çalışanlarını kutladı.

Kaynak: İHA
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