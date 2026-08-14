Gördes\'de 500 Keklik Doğaya Salındı

Manisa'nın Gördes ilçesinde biyolojik çeşitliliği desteklemek ve doğanın kendi dengesini korumasına yardımcı olmak amacıyla 500 adet keklik doğaya salındı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde, biyolojik çeşitliliği desteklemek ve doğanın kendi dengesini korumasına yardımcı olmak amacıyla önemli bir çevre projesine imza atıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında, ilçeye bağlı Boyalı ve Kızıldam mahallelerinin kırsal alanlarında 500 adet keklik doğaya salındı.

Kızıldam Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çomaklı Dağı eteklerinde gerçekleştirilen anlamlı etkinliğe ilçe protokolü de yoğun katılım gösterdi. Doğaya keklik salım programında; Gördes İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Akhisar Şefi Hüseyin Fidan, Gördes İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Bilgen, uzman veteriner hekimlerden oluşan ekipler ile Kızıldam Mahalle Muhtarı Ahmet Ali Işık hazır bulundu.

Yaban hayatının desteklenmesi ve bozulan doğal dengenin yeniden tesis edilmesi hedefiyle yürütülen bu çalışma, bölge ekosistemi için kritik bir rol oynuyor. Doğaya bırakılan keklikler, sadece biyolojik çeşitliliği artırmakla kalmıyor; aynı zamanda tarım alanlarındaki zararlı böcekler, süne ve kene popülasyonunun doğal yollarla kontrol altına alınmasına büyük katkı sağlıyor.

Özel taşıma kafesleriyle Çomaklı Dağı'nın yüksek kesimlerine getirilen 500 keklik, protokol üyeleri ve veteriner ekiplerin nezaretinde kafes kapaklarının açılmasıyla birlikte özgürlüğe kanat çırptı. Doğal yaşam alanlarına kavuşan kekliklerin kısa sürede bölgeye uyum sağlaması ve çoğalması bekleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ile veteriner ekiplerinin bölgedeki gözlemlerinin devam edeceği belirtilirken, kekliklerin doğayla buluşmasının ardından program başarıyla sona erdi.