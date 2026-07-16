Güdül\'de Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Ankara'nın Güdül ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Güdül Karacaören Mahallesi'nde akşam saatlerinde otluk alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA