Gümüşhane'de Ayı Saldırıları Korkutuyor
Gümüşhane'de Ayı Saldırıları Korkutuyor

05.05.2026 21:22
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde ayılar, evlere girerek büyük zarara yol açtı. Sakinler çözüm bekliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı 2 bin 100 metre rakımlı Minarli Yaylası'nda aç kalan ayıların evlere girmesi büyük korkuya neden oldu. Pencereleri kırarak içeri giren, mutfakları talan eden ve buzdolaplarını boşaltan ayıların geride bıraktığı kan izleri, saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Yayla sakinlerinden Mürsel Selvi, her gün başka bir evin yıkıldığını belirterek çözüm istedi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü sınırları içerisinde yer alan 2 bin 100 rakımlı Minarli Yaylası, son günlerde ayı saldırılarıyla sarsıldı. Kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayışına giren ayıların hedefinde, henüz sezonu açılmamış olan boş yayla evleri yer aldı.

Mutfaklar savaş alanına döndü

Yayla sakinlerinden Mürsel Selvi tarafından kaydedilen görüntülerde, ayıların evlere girmek için kapılar yerine pencereleri ve çerçeveleri parçaladığı görüldü. Evlerin içine giren vahşi hayvanlar, mutfak bölümlerindeki erzakları hedef aldı. Buzdolaplarını devirerek içindeki malzemeleri tüketen ayıların, eşyalara da ciddi zarar verdiği gözlemlendi. Evlerin içindeki mobilyaların parçalandığı ve mutfak araç gereçlerinin etrafa saçıldığı tespit edildi.

"Ayılarla imtihanımız bitmiyor"

Yaşananları "ayı faciası" olarak nitelendiren Mürsel Selvi, bölgedeki durumun her geçen gün kötüye gittiğini ifade etti. Selvi, yaptığı açıklamada, "Gün geçmiyor ki her gün başka bir evi kırmasın. Ayılarla imtihanımız nedir, bilmiyorum. Nasıl bir çare bulunacağını düşünüyoruz. Hemen hemen her gün ayrı bir evin camını, çerçevesini, penceresini kırıp döküp gidiyor" dedi.

Yaralı ayı izi: Her yer kan içinde

Evlerin içinde yoğun kan izleri görülmesi, saldırıyı gerçekleştiren ayının veya ayıların cam kırıkları nedeniyle yaralanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Selvi, yerdeki kanları göstererek, "Ayağını kesmiş herhalde, her taraf kan. Mutfağı dağıtmış, dolabı boşaltmış. Kapıyı açmak yerine kırmış" sözleriyle dehşet anlarını anlattı.

Yayla sakinleri, her yıl benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirterek, bölgedeki yaban hayatı popülasyonu ve yerleşim alanlarının korunması konusunda somut adımlar atılmasını talep etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

