Gümüşhane\'de GÜDAK yürüyüşüne katılan 20 doğasever Sarıç Dağı yaylalarına çıktı

Gümüşhane'de 20 doğa tutkunu, sonbaharın renkleri arasında Torul'un Yurt köyünden Kürtün'ün Aşağı Karadere köyüne uzanan yaklaşık 20 kilometrelik parkurda yürüdü.

Gümüşhane'de geleneksel sonbahar yürüyüşlerini sürdüren Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK), bu hafta 20 sporcunun katılımıyla Torul ilçesine bağlı Yurt köyünden Kürtün ilçesine bağlı Aşağı Karadere köyüne yürüyüş düzenledi. Sarı, kızıl ve yeşilin iç içe geçtiği ormanlardan geçen sporcular, Sarıç Dağı'nın yamaçlarındaki yaylalara çıktı. Gümüşhane'de sonbahar rotasını Yurt'tan Karadere'ye uzatan doğaseverler, baraj manzaralarının eşlik ettiği yaklaşık 20 kilometrelik parkuru Aşağı Karadere köyünde tamamladı.

Rotayı yaylalara çevirdiler

Yurt köyünün Soğukçeşme mevkisinden yürüyüşe başlayan sporcular, Gugule Sırtı'nda mola verdi. Grup, daha yatay ilerleyen güzergah yerine bu kez kentin simge zirvelerinden Sarıç Dağı'nın yamaçlarına yönelerek yaylalara çıkmaya karar verdi.

Orman içindeki eğimli patikalardan yükselen doğaseverler, yaklaşık 2 bin metre rakımdaki Zaga Yaylası ile Karadere Yaylası'na ulaştı. Yükseldikçe farklı açılardan vadiyi izleyen sporcular, sonbaharın orman örtüsündeki değişimine tanıklık etti.

Yaprakların sarısı, orman meyvelerinin kızılı aynı rotada buluştu

Yürüyüş boyunca sararan yapraklar, yeşilini koruyan ağaçlar ve kızıl tonlara bürünen bitkiler aynı manzarada buluştu. Dökülen yaprakların örttüğü patikalar, ağaçların arasından görünen yamaçlar ve orman tabanındaki mantarlar, parkurun dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

Doğaseverler, güzergah boyunca kuşburnu ve böğürtlen gibi orman meyvelerinden tattı, soğuk kaynak sularından içti. Ormanın içinden yaylalara uzanan yolculukta verilen molalar, katılımcılara çevredeki renkleri ve bitki çeşitliliğini yakından inceleme fırsatı sundu.

Yaylada Durmuş Karakuş ve ailesinin çay ve patates ikramıyla karşılanan sporcular, dinlenmenin ardından inişe geçti. Yüksek kesimlerden görülen baraj manzaralarını izleyen grup, yürüyüşünü Aşağı Karadere köyünde tamamladı.

"Yaprakların her tonunu fark ettim"

Samsun'dan ailesini ziyaret etmek için Gümüşhane'ye gelen Tuğba Deniz, daha önce duyduğu doğa yürüyüşlerine bu kez kardeşiyle birlikte katıldığını söyledi.

Deniz, "Ailemin yanına geldim. Böyle yürüyüşleri sürekli duyuyordum ve kardeşimle birlikte katılmaya karar verdim. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Yaprakların her tonunu fark ettim. Sonbahar ayrı bir mevsim zaten." ifadelerini kullandı.

Parkurda farklı mantarlar ve bitkiler gördüğünü de anlatan Deniz, şehir yaşamına alışkın olması nedeniyle yürüyüş sırasında yorulduğunu, buna rağmen güzel bir deneyim yaşadığını belirtti.

"45 yıl öncesine gittim"

Yurt köyünde doğup büyüyen Emine Özengi için yürüyüş, çocukluk anılarını yeniden hatırladığı bir yolculuğa dönüştü. İki yıldır köyüne gelemediğini söyleyen Özengi, 10 yaşına kadar burada yaşadığını anlattı.

Özengi, "İki senedir köyüme gelmiyordum. Bir vesile oldu, çok güzeldi. Çocukluğumun ilk 10 yılı burada geçti. Kendimi 45 yıl öncesinde buldum. Çok güzel anıları tazeledim. Orman, manzara, ekip ve arkadaşlar çok güzeldi." dedi.

Sonbaharın renklerinden etkilendiğini vurgulayan Özengi, "Bugün doğada bütün renkleri görebildik: Yeşil, sarı, kırmızı. Bir de o gazellerin, yaprakların arasında mantarlar vardı. Çok güzeldi." sözleriyle gözlemlerini paylaştı.