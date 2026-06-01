Gümüşhane'de Sakallı Akbaba Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gümüşhane'de Sakallı Akbaba Görüntülendi

Gümüşhane\'de Sakallı Akbaba Görüntülendi
01.06.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek rakımlı dağlarda sakallı akbaba, Gümüşhane ekiplerince kaydedildi, büyük ilgi gördü.

Gümüşhane'nin yüksek rakımlı dağlarında görüntülenen sakallı akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kayıt altına alındı.

Türkiye'nin yaban hayatı açısından zengin illerinden biri olan Gümüşhane'de, doğanın en nadir ve gizemli kuş türlerinden olan Sakallı Akbaba görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Müdürlüğü ekipleri tarafından yüksek rakımlı bölgelerde yapılan çalışmalar sırasında kaydedilen görüntüler, büyük ilgi gördü.

Uzun yıllardır kentteki yaban hayatını takip eden ekipler, dağların efendisi olarak bilinen sakallı akbabayı doğal yaşam alanında görüntülemeyi başardı. Deneyimli personel Yusuf Özkan tarafından çekilen görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan paylaşımda, "Dağların sessizliğine en çok onun bakışı yakışıyor" ifadelerine yer verildi.

Literatürde Gypaetus barbatus olarak bilinen sakallı akbaba, diğer akbaba türlerinden farklı beslenme alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Yaşayan canlılara saldırmayan ve leşlerle beslenen türün diyetinin yüzde 90'dan fazlasını kemikler oluşturuyor. Küçük kemikleri tek seferde yutabilen sakallı akbaba, büyük kemikleri ise yüksekten bırakarak parçaladıktan sonra tüketiyor. Bu özelliği sayesinde ekosistemin en önemli temizlikçilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kanat açıklığı yaklaşık 3 metreye ulaşabilen sakallı akbabanın Gümüşhane'de görüntülenmesi, bölgedeki doğal yaşamın ve ekolojik dengenin korunmaya devam ettiğini ortaya koydu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Hayvanlar, Dünya, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gümüşhane'de Sakallı Akbaba Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:38
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:23:52. #7.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Sakallı Akbaba Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.