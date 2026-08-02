Gümüşhane’de sokak hayvanları için doğal yaşam alanı açıldı

Gümüşhane Belediyesi tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının barınma, tedavi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapımı tamamlanan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Merkeze bağlı Çamlıca Mahallesi'nde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında oluşturulan tesis, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belediyeye 49 yıllığına tahsis edilen 141 bin 763 metrekarelik alanın 27 bin 500 metrekarelik bölümünde kuruldu. Geniş gezinti alanları, doğal zemin, barınma ve beslenme bölümlerinin yer aldığı tesiste yaz ayları için fıskiye sistemi de kuruldu. Mevcut hayvan barınağı ise Hayvan Bakım Evi olarak hizmet vermeyi sürdürecek.

Açılışta konuşan Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, 90 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan tesisin Türkiye'nin en kapsamlı sokak hayvanları yaşam alanlarından biri olduğunu belirterek, projenin hem hayvanların yaşam şartlarını iyileştireceğini hem de kamu güvenliği ile toplum sağlığına katkı sağlayacağını söyledi.

Gümüşhane Vali Yardımcısı Tugay Cingirt ise devletin sahipsiz sokak hayvanları konusunda Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek, "Türkiye çapında yapılan bu çalışmada en kıymetli eserin Gümüşhane'de bulunuyor olması bizler için çok değerli. Kamu güvenliği, kamu sağlığı ve çocuklarımızın sokakta özgürce dolaşabilmesi açısından bu çalışma mecburiydi. Hayvanların daha sağlıklı şartlarda tedavi edildiği ve doğal yaşam alanlarında yaşadığı bir ortamın oluşturulması, sokakların daha güvenli hale gelmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Yatırım maliyetinin yüzde 40'ının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe olarak karşılandığı öğrenildi.