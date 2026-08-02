Gümüşhane’de sokak hayvanları için doğal yaşam alanı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gümüşhane’de sokak hayvanları için doğal yaşam alanı açıldı

Gümüşhane’de sokak hayvanları için doğal yaşam alanı açıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Belediyesi tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının barınma, tedavi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapımı tamamlanan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gümüşhane Belediyesi tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının barınma, tedavi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapımı tamamlanan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Merkeze bağlı Çamlıca Mahallesi'nde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında oluşturulan tesis, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belediyeye 49 yıllığına tahsis edilen 141 bin 763 metrekarelik alanın 27 bin 500 metrekarelik bölümünde kuruldu. Geniş gezinti alanları, doğal zemin, barınma ve beslenme bölümlerinin yer aldığı tesiste yaz ayları için fıskiye sistemi de kuruldu. Mevcut hayvan barınağı ise Hayvan Bakım Evi olarak hizmet vermeyi sürdürecek.

Açılışta konuşan Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, 90 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan tesisin Türkiye'nin en kapsamlı sokak hayvanları yaşam alanlarından biri olduğunu belirterek, projenin hem hayvanların yaşam şartlarını iyileştireceğini hem de kamu güvenliği ile toplum sağlığına katkı sağlayacağını söyledi.

Gümüşhane Vali Yardımcısı Tugay Cingirt ise devletin sahipsiz sokak hayvanları konusunda Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek, "Türkiye çapında yapılan bu çalışmada en kıymetli eserin Gümüşhane'de bulunuyor olması bizler için çok değerli. Kamu güvenliği, kamu sağlığı ve çocuklarımızın sokakta özgürce dolaşabilmesi açısından bu çalışma mecburiydi. Hayvanların daha sağlıklı şartlarda tedavi edildiği ve doğal yaşam alanlarında yaşadığı bir ortamın oluşturulması, sokakların daha güvenli hale gelmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Yatırım maliyetinin yüzde 40'ının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe olarak karşılandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gümüşhane Belediyesi, Hayvan Hakları, Gümüşhane, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gümüşhane’de sokak hayvanları için doğal yaşam alanı açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ’cü terörist yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırmış: O günkü tavırları çok kötüydü Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu çok kızdırmış: O günkü tavırları çok kötüydü
Değirmendere Viyadüğü’nde Çalışmalar Sürüyor Değirmendere Viyadüğü'nde Çalışmalar Sürüyor

18:19
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak
17:18
Yunanistan’da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
16:22
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti
Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
15:32
Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu
Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu
14:54
Görüntü Mardin’den Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
14:19
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 18:24:43. #7.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane’de sokak hayvanları için doğal yaşam alanı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.