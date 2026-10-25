Gümüşhane'de sonbahar renkleri Dölek ve Erdemler Vadisi'nde fotoğrafçıları ağırladı - Son Dakika
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Gümüşhane'de sonbahar renkleri Dölek ve Erdemler Vadisi'nde fotoğrafçıları ağırladı

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Gümüşhane\'de sonbahar renkleri Dölek ve Erdemler Vadisi\'nde fotoğrafçıları ağırladı
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Gümüşhane'de sonbaharın gelişiyle Dölek köyü ve Erdemler Köyü Vadisi'ndeki ağaçlar sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü. Renkli yamaçlar ve yaprak dökümü, bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarına farklı kadrajlar sunarken Dölek geleneksel sonbahar rotası olmayı sürdürdü.

Türkiye'nin en etkileyici doğa manzaralarına ev sahipliği yapan Gümüşhane, sonbahar mevsiminin gelişiyle birlikte adeta devasa bir tabloya dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Dölek köyü ile Erdemler Vadisi; sarı, kırmızı ve turuncu tonlara bürünen ağaçlarıyla görenlere unutulmaz bir görsel şölen yaşattı.

Coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan dağlarıyla Türkiye'nin en ihtişamlı sonbahar manzaralarına ev sahipliği yapan Gümüşhane, doğanın sunduğu cömert renk paletiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dölek köyü ile Erdemler Köyü Vadisi'nde sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen ağaçlar, vadilerin görünümünü değiştirdi.

Yamaçları kaplayan renkli yapraklar ve yaprak dökümünün izlerini taşıyan yollar, fotoğraf tutkunlarına farklı kadrajlar sundu.

Sonbaharın renklerini görüntülemek için bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, ağaçların arasındaki renk geçişlerini kayıt altına aldı.

Bazı ağaçlar yapraklarını dökmeye başlarken yeşil dokunun yer yer korunduğu yamaçlarda farklı tonlar bir arada görüldü.

Doğal güzelliklerini bir ressamın tuvaline dökülen renkler gibi sergileyen Gümüşhane dağları, bölgeye gelen ziyaretçileri mest etti.

Dölek köyü ve Erdemler Köyü Vadisi'nde sonbahar renkleri, geniş vadi manzaralarından yaprak ayrıntılarına kadar uzanan görüntülere yansıdı. Köyde yaşayan Resul Çardak, mevsimin yerleşime kattığı güzelliği anlatırken bölgeye fotoğraf çekmeye gelen Metin Aydın da Dölek'in her yıl ziyaret ettikleri rotalar arasında bulunduğunu söyledi.

Dölek, fotoğrafçıların geleneksel rotası oldu

Dölek köyüne her sonbahar fotoğraf çekmek için geldiklerini belirten Metin Aydın, bu yıl da aynı geleneği sürdürdüklerini ifade etti. Aydın, "Burası bizim geleneksel sonbahar rotalarımızdan. Her sonbahar buraya gelip çok güzel fotoğraflar çekiyoruz. Bu sene de gelenek değişmedi, yine geldik" dedi.

Bu yılki ziyaretlerinin önceki yıllara göre daha geç bir döneme denk geldiğini anlatan Aydın, "Normalde ekim ayının başlarında gelirdik. Bu yıl sonbaharın geç geldiğini gözlemlediğimiz için ekim ayının sonuna yaklaşırken geldik" ifadelerini kullandı.

Yaprak dökümü fotoğraflara farklı bir güzellik kattı

Aydın, ziyaretleri sırasında bazı ağaçların yapraklarını döktüğünü ancak bu durumun fotoğraf çekimlerine farklı bir görünüm kazandırdığını belirtti.

"Yaprakların bir kısmı dökülmüş ama bu da fotoğraflara farklı bir güzellik katabiliyor" diyen Aydın, kendi gözlemlerine göre bu yıl renk değişimlerinin daha yakın zamanlarda gerçekleştiğini söyledi. Aydın, "Normalde Gümüşhane'de sonbahar çekimlerimiz yaklaşık iki aya yayılıyordu. Bu yıl birçok yerin aynı dönemde sarardığını gözlemledik. Bu nedenle çekim programımızı yaklaşık bir aya sıkıştırdık" dedi.

Uzun yıllardır Dölek'te yaşayan Resul Çardak ise güneşli havanın sonbahar manzarasını daha belirgin hale getirdiğini ifade ederek, "Sonbahar güzel geçiyor. Hele böyle güneşli bir havada ne mutlu. Böyle bir havamız, böyle bir güzelliğimiz var" sözleriyle yaşadığı köye duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çardak, Dölek'te günlük yaşamın çömlekçilik, hayvancılık ve farklı geçim faaliyetleriyle devam ettiğini anlattı.

Kaynak: İHA
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