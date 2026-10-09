Gümüşhane\'de yaban keçileri yoğun trafikte yol kenarında sürü halinde görüntülendi

Gümüşhane'de yaban keçileri yoğun trafikte yol kenarında sürü halinde görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'de doğal yaşam alanlarından inen yaban keçileri, yoğun trafiğin olduğu yol kenarında sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi. Aracıyla oradan geçerken keçileri fark eden Ali Ceylan, onları izlemek için durduğunu ve korumak için elinden geleni yaptıklarını söyledi.
Gümüşhane'de yiyecek arayan yaban keçileri, trafiğin yoğun olduğu yol kenarında sürü halinde görüntülendi.
Kentte doğal yaşam alanlarından inerek yol kenarına kadar gelen yaban keçileri, bir süre boyunca araçların geçişine aldırış etmeden yiyecek aradı. Ürkeklikleri ile bilinen yaban keçilerinin rahat tavırları dikkat çekerken, bir süre yol kenarında oyalandıktan sonra gözden kaybolarak doğal yaşam alanlarına döndüler.
Yöre halkı olarak yaban keçilerini çok sevdiklerini ifade eden Ali Ceylan, yol güzergahında aracıyla ilerlerken yaban keçilerini görünce onları izlemek için durduğunu ve keçileri korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Kaynak: İHA
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