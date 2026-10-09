Gümüşhane'de yaban keçileri yoğun trafikte yol kenarında sürü halinde görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gümüşhane'de yaban keçileri yoğun trafikte yol kenarında sürü halinde görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane\'de yaban keçileri yoğun trafikte yol kenarında sürü halinde görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de doğal yaşam alanlarından inen yaban keçileri, yoğun trafiğin olduğu yol kenarında sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi. Aracıyla oradan geçerken keçileri fark eden Ali Ceylan, onları izlemek için durduğunu ve korumak için elinden geleni yaptıklarını söyledi.

Gümüşhane'de yiyecek arayan yaban keçileri, trafiğin yoğun olduğu yol kenarında sürü halinde görüntülendi.

Kentte doğal yaşam alanlarından inerek yol kenarına kadar gelen yaban keçileri, bir süre boyunca araçların geçişine aldırış etmeden yiyecek aradı. Ürkeklikleri ile bilinen yaban keçilerinin rahat tavırları dikkat çekerken, bir süre yol kenarında oyalandıktan sonra gözden kaybolarak doğal yaşam alanlarına döndüler.

Yöre halkı olarak yaban keçilerini çok sevdiklerini ifade eden Ali Ceylan, yol güzergahında aracıyla ilerlerken yaban keçilerini görünce onları izlemek için durduğunu ve keçileri korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıAli CeylanGümüşhaneGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Güreş ringinde korkunç ölüm Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı
Acun Ilıcalı’nın siyah tişört sayısı 1200’e ulaştı, eşi isyan etti Acun Ilıcalı'nın siyah tişört sayısı 1200'e ulaştı, eşi isyan etti
Bursa’da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler Bursa'da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
09:17
Kerem Demirbay’dan Galatasaray’ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
09:11
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde Çuvalla parayı verip alacak
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak
09:03
TFF’de kritik zirve İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
08:30
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
07:14
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
06:40
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 09:30:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de yaban keçileri yoğun trafikte yol kenarında sürü halinde görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei