Güney Ege'de Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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Güney Ege'de Fırtına Uyarısı

Güney Ege\'de Fırtına Uyarısı
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Cumartesi günü Güney Ege'de saatte 75 km rüzgar bekleniyor, deniz ulaşımında aksamalar olabilir.

Güney Ege'de Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Saatte 75 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Güney Ege Denizi'nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Rüzgarın saatte 75 kilometreye kadar ulaşması beklenirken, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği bildirildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre, Güney Ege'de rüzgarın 29 Ağustos Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtildi. Meteorolojik uyarının 29 Ağustos 2026 saat 04.00 ile 21.00 arasında geçerli olacağı kaydedildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle başta deniz ulaşımı olmak üzere ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirterek, denizciler ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Öte yandan meteorolojik sınıflandırmada 6 ila 8 kuvvetindeki rüzgarlar fırtına olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Güney Ege'de Fırtına Uyarısı - Son Dakika

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