Güneydoğu İçin Yağış Uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezince Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Mardin illeri için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortuma karşı duyarlı olmaları istendi. Açıklamada, "Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusunda Haliliye, Siverek, Hilvan, Viranşehir, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde, zamanla Mardin'in kuzey ve doğusunda Mazıdağı, Ömerli, Dargeçit, Derik, Midyat, Savur ile Siirt merkez ve çevreleri Baykan, Tillo, Kurtalan yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, hortum ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - DİYARBAKIR