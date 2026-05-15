Başkan Özdoğan: "Ata tohumu fidelerimizi vatandaşımızla buluşturduk" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Özdoğan: "Ata tohumu fidelerimizi vatandaşımızla buluşturduk"

Başkan Özdoğan: "Ata tohumu fidelerimizi vatandaşımızla buluşturduk"
15.05.2026 15:30  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediyesi, Kayseri Üniversitesi iş birliğiyle üretilen 2 bin adet ata tohumu domates fidesini vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Doğal ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte uzun kuyruklar oluştu.

Hacılar Belediyesi tarafından asırlık miras olan ata tohumu domates fideleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. İlçe Cumhuriyet Meydanı'nda uzun kuyruklar oluşurken, doğal, sağlıklı ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen programda toplam 2 bin adet fide vatandaşlara dağıtıldı.

Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle üretilen ata tohumu domates fideleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Doğal, sağlıklı ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen programda toplam 2 bin adet fide vatandaşlarla buluşturuldu. Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle üretilen ata tohumu domates fideleri Cuma namazı sonrası düzenlenen programda vatandaşa ücretsiz dağıtıldı. Meydanda uzun kuyruklar oluşurken, genetiği değiştirilmemiş ürün yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla hazırlanan ata tohumu domates fideleri dağıtıldı. Fidelerin dağıtımında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ata tohumunun geçmişten geleceğe taşınan önemli bir miras olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

"Bugün ilçemizde meydanımızda vatandaşlarımıza ata tohumu dağıtımı yapıyoruz. Domates fidesi ata tohumu; aslında atalarımızdan miras kalan, bağımızda, bahçemizde, çocukluğumuzda annelerimizin, babalarımızın yaptığı gibi domatesin çekirdeğinden tohum elde edip sonraki yıl yeniden toprakla buluşturduğumuz kıymetli bir mirastır. Burada önemli olan hem ata tohumunun bilincini oluşturmak hem de elimizdeki bu değeri çoğaltmaktır."

Başkan Özdoğan, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekerek toprağın ve üretimin öneminin her geçen gün arttığını belirtti. Özdoğan; "Toprakla fideyi ne kadar çabuk buluşturabilirsek ve kendi uyguladığımız yöntemlerle ne kadar verim alabilirsek bunun kıymeti o kadar iyi anlaşılacaktır. Bugün burada Kayseri Üniversitemizin değerli hocalarımızın katkılarıyla bilimsel ortamlarda üretilen fideleri vatandaşlarımızla buluşturduk. Vatandaşlarımızın teveccühü ve ilgisi bizleri ayrıca mutlu etti. İnşallah verdiğimiz fidelerin çoğalmış halini görmek istiyoruz. Ata tohumunu daha da yaygınlaştıracağız" dedi. Programa katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Özdoğan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine, ilçe teşkilatına ve vatandaşlara teşekkür ederek ata tohumu bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Programda konuşan Doç Dr. Handan Şapcı Selamoğlu ise Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde her yıl ata tohumlarının toplandığını, çoğaltıldığını ve fidelerin yetiştirilerek halkla buluşturulduğunu söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Özdoğan: 'Ata tohumu fidelerimizi vatandaşımızla buluşturduk' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
2019’da ambargo uygulamışlardı Kanada, Türkiye’den İHA almayı değerlendiriyor 2019'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye'den İHA almayı değerlendiriyor
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu

19:50
Tüm şehir kenetlendi 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara’ya akın ediyorlar
Tüm şehir kenetlendi! 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara'ya akın ediyorlar
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
18:17
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
17:28
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
16:45
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk davasında karar Niyazi Nefi Kara’ya 46 yıl hapis verildi
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 20:05:27. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan: "Ata tohumu fidelerimizi vatandaşımızla buluşturduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.