Başkan Özdoğan: "Ata tohumu fidelerimizi vatandaşımızla buluşturduk"

Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle üretilen ata tohumu domates fideleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Doğal, sağlıklı ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen programda toplam 2 bin adet fide vatandaşlarla buluşturuldu. Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle üretilen ata tohumu domates fideleri Cuma namazı sonrası düzenlenen programda vatandaşa ücretsiz dağıtıldı. Meydanda uzun kuyruklar oluşurken, genetiği değiştirilmemiş ürün yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla hazırlanan ata tohumu domates fideleri dağıtıldı. Fidelerin dağıtımında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ata tohumunun geçmişten geleceğe taşınan önemli bir miras olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

"Bugün ilçemizde meydanımızda vatandaşlarımıza ata tohumu dağıtımı yapıyoruz. Domates fidesi ata tohumu; aslında atalarımızdan miras kalan, bağımızda, bahçemizde, çocukluğumuzda annelerimizin, babalarımızın yaptığı gibi domatesin çekirdeğinden tohum elde edip sonraki yıl yeniden toprakla buluşturduğumuz kıymetli bir mirastır. Burada önemli olan hem ata tohumunun bilincini oluşturmak hem de elimizdeki bu değeri çoğaltmaktır."

Başkan Özdoğan, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekerek toprağın ve üretimin öneminin her geçen gün arttığını belirtti. Özdoğan; "Toprakla fideyi ne kadar çabuk buluşturabilirsek ve kendi uyguladığımız yöntemlerle ne kadar verim alabilirsek bunun kıymeti o kadar iyi anlaşılacaktır. Bugün burada Kayseri Üniversitemizin değerli hocalarımızın katkılarıyla bilimsel ortamlarda üretilen fideleri vatandaşlarımızla buluşturduk. Vatandaşlarımızın teveccühü ve ilgisi bizleri ayrıca mutlu etti. İnşallah verdiğimiz fidelerin çoğalmış halini görmek istiyoruz. Ata tohumunu daha da yaygınlaştıracağız" dedi. Programa katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Özdoğan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine, ilçe teşkilatına ve vatandaşlara teşekkür ederek ata tohumu bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Programda konuşan Doç Dr. Handan Şapcı Selamoğlu ise Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde her yıl ata tohumlarının toplandığını, çoğaltıldığını ve fidelerin yetiştirilerek halkla buluşturulduğunu söyledi. - KAYSERİ