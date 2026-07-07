Hakkari'de Çekirge İstilası Endişe Yaratıyor - Son Dakika
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Hakkari'de Çekirge İstilası Endişe Yaratıyor

Hakkari\'de Çekirge İstilası Endişe Yaratıyor
07.07.2026 13:20
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Hakkari'de artan çekirge sürüleri, tarımla uğraşan köylülerde kaygıya neden oluyor.

Hakkari'de sıcak havayla birlikte ortaya çıkan çekirge sürüsü köylüleri endişelendirdi.

Hakkari merkeze bağlı Geçitli köyünde, hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan çekirge sürüsü köylüleri endişelendirdi. Sayıları her geçen gün artan çekirgeler, meyve ağaçları başta olmak üzere tarım alanlarına yayılmaya başladı. Köy sakinleri, kısa sürede çoğalan çekirgelerin özellikle meyve ağaçlarına zarar verdiğini belirtti. Çekirge sürüsünün ağaçların dallarını ve yapraklarını sardığını dile getiren vatandaşlar, gerekli önlemlerin alınmaması halinde tarımsal üretimin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti.

Çekirge istilasını cep telefonu kameralarıyla görüntüleyen köylüler, sorunun büyümeden kontrol altına alınmasını istedi. Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte etkisini artıran çekirge yoğunluğu nedeniyle üreticiler, meyve bahçeleri ve ekili alanlarda oluşabilecek zarar konusunda tedirgin olduklarını dile getirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Geçitli, Hakkari, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Hakkari'de Çekirge İstilası Endişe Yaratıyor - Son Dakika

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