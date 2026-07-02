Hakkari\'de kertenkele operasyonu

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir eczaneye giren kertenkeleyi zarar vermeden yakaladı.

İstiklal Caddesi üzerinde hizmet veren bir eczanenin sahibi, iş yerine kertenkele girdiğini fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, özel yakalama aparatıyla kertenkeleyi kontrollü şekilde yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından kertenkeleye zarar vermeden yakalayan ekipler, hayvanı güvenli bir şekilde kutuya aldı. Kertenkele, yeniden doğal ortamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - HAKKARİ