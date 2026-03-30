Hakkari'de Kar Mağdurlarına Kurtarma
Hakkari'de Kar Mağdurlarına Kurtarma

Hakkari\'de Kar Mağdurlarına Kurtarma
30.03.2026 18:29
Yüksekova'da yol kapanınca mahsur kalan 5 araç, özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 5 araçtaki vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İran sınırındaki Çobanpınar köyü yolunda seyreden 5 araç, yoğun kar yağışı ve görüş mesafesini sıfıra indiren tipi nedeniyle ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Kar savurma araçları ve iş makineleriyle bölgeye ulaşan ekipler, yürütülen hummalı çalışma sonucu kara gömülen araçlara ulaştı. Ekiplerin yolu açmasıyla mahsur kalan araçlar ve içerisindeki çok sayıda vatandaş, güvenli bölgeye tahliye edildi. Kurtarılan sürücüler, ekiplere teşekkürlerini iletti.

Yetkililer, yüksek kesimlerde karla mücadele ve yol genişletme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, sürücülerin zincirsiz ve tedbirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Yüksekova, Hakkari, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

