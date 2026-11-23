Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, Yüksekova'da üç mezrada yürüttüğü BSK asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak toplam 8,6 kilometrelik yolu vatandaşların hizmetine sundu.

Hakkari İl Özel İdaresi, kent genelinde köy ve mezraların ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyü Kayakonak Mezrası ile Beşpınar köyüne bağlı Kilimli ve Karabağ mezralarında yürütülen bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Kayakonak Mezrası'nda 3,5 kilometre, Kilimli Mezrası'nda 2,1 kilometre ve Karabağ Mezrası'nda 3 kilometre olmak üzere toplam 8,6 kilometrelik yol asfaltlandı. İl özel idaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yenilenen yollar vatandaşların kullanımına açıldı.

Yapılan asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerinin, il genelindeki köy ve mezralarda ulaşım altyapısını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.