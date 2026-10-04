Hakkari'nin yüksek kesimlerine 4 Ekim'de kar yağdı, vatandaşlar heyecanlandı - Son Dakika
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Hakkari'nin yüksek kesimlerine 4 Ekim'de kar yağdı, vatandaşlar heyecanlandı

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Hakkari\'nin yüksek kesimlerine 4 Ekim\'de kar yağdı, vatandaşlar heyecanlandı
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Hakkari'de gece etkili olan yağmur, sabah yüksek kesimlerde kara dönüştü. Sümbül Dağı'nın zirvesinin solundaki Küre Dağı beyaza bürünürken vatandaşlar, ağaçlar yeşilken 4 Ekim'de kar yağmasının dikkat çekici olduğunu ve bunun kışın sert geçeceğine işaret ettiğini söyledi.

Hakkari'de gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kent merkezinin etrafını saran dağların beyaza bürünmesi, Hakkari'de güzel görüntüler oluşturdu. Sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışını gören vatandaşlar, ekim ayının ilk günlerinde karla karşılaşmanın heyecanını yaşadı. Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının bu yıl önceki yıllara göre erken başladığını belirten vatandaşlar, karın ekim ayının başında yağmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

3 bin 457 metre rakımlı Sümbül Dağı'nın zirvesinin sol tarafında yer alan Küre Dağı'nın beyaz örtüyle kaplandığını söyleyen vatandaşlar "Kar ilk defa bu kadar erken yağıyor. Eskiden 1 Kasım'da, bazen 1 Aralık'ta yağardı. Daha ağaçlarımız yemyeşil, meyve ağaçlarımız sararmamış. Ama bu sene 4 Ekim'de kar yağdı. Bu da kışın sert geçeceğini gösteriyor. Büyüklerimizden hep duyardık; yüksek kesimlere kar erken yağdı mı kışın kar yağışının fazla olacağını söylerlerdi. Bizim de temennimiz kar yağışının çok olmasıdır" dedi.

Kaynak: İHA
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