Hakkari Yüksekova'da Nehil Sazlığı kuruyor, binlerce balık çamurda can çekişiyor - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da Nehil Sazlığı kuruyor, binlerce balık çamurda can çekişiyor

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Hakkari Yüksekova\'da Nehil Sazlığı kuruyor, binlerce balık çamurda can çekişiyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda kuraklık ve su kaynaklarının azalmasıyla su seviyesi düştü. Kuruma noktasına gelen alanda sıkışan binlerce balık çamurda can çekişirken, yöre sakini Abdurrezzak Artuç yetkililere acil müdahale çağrısı yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle kuruma noktasına gelen sulak alanda binlerce balık telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bölgede etkili olan kuraklık ve su kaynaklarının azalması, Yüksekova'nın önemli ekosistemlerinden biri olan Nehil Sazlığı'nı olumsuz etkiledi. 'Kuş Cenneti' olarak bilinen sazlıkta su miktarının azalmasıyla birlikte daralan sulak alanda sıkışan binlerce balık, çamur içinde can çekişmeye başladı.

Durumu fark ederek bölgeye giden yöre sakini Abdurrezzak Artuç, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını belirterek, yetkililere ve ilgili kurumlara acil müdahale çağrısında bulundu. Kuraklık tehlikesine dikkat çeken Artuç, "Burası kuş cenneti. Su miktarı tamamen kuruma derecesine geldiği için içindeki balıklar bu küçük sulak alanda toplandı. Her biri ölmek üzere, yazık, günah. Zaten birçoğu ölmüş. Bir an önce bu balıkların toplanıp baraja taşınması lazım. Eğer müdahale edilmezse 2-3 gün içerisinde hepsi tamamen ölecek. Nereden baksanız 2-3 binden fazla balık var şu an bu alanda. Yetkililere sesleniyoruz; bir an önce gelip müdahale etsinler."

Bölgedeki duyarlı vatandaşlar, balıkların tamamen telef olmaması için ilgili kurumların acilen kurtarma operasyonu başlatmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA
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