Haliliye Belediyesi gençlerin geleceğine rehber oluyor - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi gençlerin geleceğine rehber oluyor

Haliliye Belediyesi gençlerin geleceğine rehber oluyor
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Haliliye Belediyesi, üniversite sınavının ardından tercih sürecine giren öğrencileri de yalnız bırakmıyor.

Haliliye Belediyesi, üniversite sınavının ardından tercih sürecine giren öğrencileri de yalnız bırakmıyor. Uzman rehber öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen danışmanlık hizmetiyle öğrencilerin puan ve başarı sıralamalarına en uygun üniversite ve bölümleri tercih etmeleri hedefleniyor.

Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde eğitim yılı boyunca düzenlenen ücretsiz TYT ve AYT hazırlık kurslarında öğrenciler, uzman eğitmenler tarafından verilen konu anlatımları, soru çözüm etkinlikleri ve düzenli deneme sınavlarıyla üniversite sınavına hazırlandı.

Tercih döneminde uzman rehberliği

Üniversite sınavının tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayan Tercih Danışmanlık Merkezi'nde rehber öğretmenler, öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştiriyor. Öğrencilerin başarı sıralamaları, hedefleri ve ilgi alanları doğrultusunda üniversite ve bölüm seçenekleri değerlendiriliyor. Böylece adayların tercih dönemini daha bilinçli ve doğru kararlarla tamamlamaları amaçlanıyor.

Haliliye Belediyesi'nin eğitim desteğinden faydalanan öğrenciler, geçtiğimiz yıl üniversite yerleştirmelerinde de önemli başarılara imza attı. Verilere göre 45 öğrenci lisans, 39 öğrenci ise ön lisans programlarına yerleşti.

Öğrencilerden Canpolat'a teşekkür

Tercih Danışmanlık Merkezi'nden faydalanan öğrenciler, sınava hazırlık sürecinden tercih dönemine kadar kendilerine sunulan ücretsiz eğitim ve rehberlik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercihlerini daha bilinçli yaptıklarını ifade eden gençler, ücretsiz kurslar, eğitim materyali desteği ve tercih danışmanlığı hizmetleri dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, Rehber, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Haliliye Belediyesi gençlerin geleceğine rehber oluyor - Son Dakika

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