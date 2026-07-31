Hamitler Kent Mezarlığı’ndaki ara yollara soğuk asfalt atılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler ve Güneştepe Mahallesi sakinlerinden gelen istek üzerine Bursa'nın en büyük mezarlığının ara yollarını soğuk asfalt ile kaplamaya başladı.

Güneştepe Mahalle Muhtarı Savcı Akgün, Hamitler ile sınır konumdaki Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kent Mezarlığı'ndaki sorunu Yalıçiftlik Sokak'tan gelen şikayetleri üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini söyledi.

Muhtar Akgün, "Güneştepe Mahallesi Yalıçiftlik Sokak'ta oturan bina sakinlerinin toz kalkması şikayetleri üzerine muhtarlık olarak talep ettiğimiz mezarlık iç yol asfalt kaplama talebimiz Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanarak soğuk asfalt çalışmasına başlanmıştır.