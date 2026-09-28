Hasat Dolunayı Van Gölü üzerinde yükselerek geceyi aydınlattı

Hasat Dolunayı Van Gölü üzerinde yükselerek geceyi aydınlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van semalarında bir süre gözlenen Hasat Dolunayı, Van Gölü üzerinde yükselerek etkileyici görüntüler oluşturdu. Sonbaharın gelişiyle geceyi aydınlatan dolunay, fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sundu.
Van'da sonbaharın gelişini müjdeleyen "Hasat Dolunayı", kentin eşsiz coğrafyasıyla birleşerek izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Van'da gece saatlerinde gökyüzünde yükselen Hasat Dolunayı, kentin eşsiz doğal güzellikleriyle birleşerek görsel şölen oluşturdu. Van Gölü üzerinde kendini gösteren dolunay, ortaya etkileyici görüntüler çıkardı. Sonbaharın gelişiyle birlikte gökyüzünde kendini gösteren dolunay geceyi aydınlatırken fotoğraf tutkunlarına da eşsiz görüntüler sundu. Van semalarında bir süre gözlenen Hasat Dolunayı, gecenin en dikkat çekici görüntülerinden biri oldu.
Kaynak: İHA
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