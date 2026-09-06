Hasköy Barajı çevresinde gönüllü gençler çevre temizliği yaptı

Muş'un Hasköy ilçesinde bulunan Hasköy Barajı'nın etrafında çevre temizliği gerçekleştirildi. Hasköy Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençler, doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla baraj çevresinde temizlik çalışması yaptı.

Hasköy ilçesinde vatandaşların dinlenmek ve doğayla vakit geçirmek amacıyla kullandığı Hasköy Barajı çevresinde, Hasköy Gençlik Merkezi tarafından çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan gönüllü gençler, baraj çevresindeki alanlarda çalışma yaparak doğaya bırakılan çeşitli atıkları topladı. Eldivenlerini takarak temizlik yapan gençler, topladıkları çöpleri poşetlere doldurdu.

"Daha temiz bir gelecek için el ele" sloganıyla gerçekleştirilen çalışmayla hem çevrenin temiz tutulmasına katkı sağlandı hem de çevre bilincine dikkat çekildi.

Hasköy Gençlik Merkezi tarafından yapılan paylaşımda, gönüllü gençlerle birlikte çevre temizliği yapılarak doğaya sahip çıkıldığı belirtildi.