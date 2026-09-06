Hasköy Barajı çevresinde gönüllü gençler çevre temizliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasköy Barajı çevresinde gönüllü gençler çevre temizliği yaptı

Hasköy Barajı çevresinde gönüllü gençler çevre temizliği yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Hasköy ilçesindeki Hasköy Barajı çevresinde, Hasköy Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençler çevre temizliği etkinliği düzenledi. Gençler, doğaya bırakılan atıkları toplayarak hem çevrenin korunmasına katkı sağladı hem de çevre bilincine dikkat çekti.

Muş'un Hasköy ilçesinde bulunan Hasköy Barajı'nın etrafında çevre temizliği gerçekleştirildi. Hasköy Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençler, doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla baraj çevresinde temizlik çalışması yaptı.

Hasköy ilçesinde vatandaşların dinlenmek ve doğayla vakit geçirmek amacıyla kullandığı Hasköy Barajı çevresinde, Hasköy Gençlik Merkezi tarafından çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan gönüllü gençler, baraj çevresindeki alanlarda çalışma yaparak doğaya bırakılan çeşitli atıkları topladı. Eldivenlerini takarak temizlik yapan gençler, topladıkları çöpleri poşetlere doldurdu.

"Daha temiz bir gelecek için el ele" sloganıyla gerçekleştirilen çalışmayla hem çevrenin temiz tutulmasına katkı sağlandı hem de çevre bilincine dikkat çekildi.

Hasköy Gençlik Merkezi tarafından yapılan paylaşımda, gönüllü gençlerle birlikte çevre temizliği yapılarak doğaya sahip çıkıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Gençlik, Hasköy, Çevre, Doğa, Muş, Son Dakika

Son Dakika Çevre Hasköy Barajı çevresinde gönüllü gençler çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu sesiyle beğeni topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti
Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu
12 ülkeye yeni büyükelçi atandı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı

00:54
Oğuzhan Koç’tan Kerem’e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz
Oğuzhan Koç'tan Kerem'e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz
00:12
Serdal Adalı derbiden düğüne tekneyle gitti Gecede prim sürprizi
Serdal Adalı derbiden düğüne tekneyle gitti! Gecede prim sürprizi
00:09
Derbide kahreden ölüm Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan peş peşe açıklama
Derbide kahreden ölüm! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan peş peşe açıklama
23:59
Fenerbahçe’nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
23:49
Aziz Yıldırım’dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
21:56
Fenerbahçe’ye sahasında büyük şok Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 01:34:01. #7.12#
SON DAKİKA: Hasköy Barajı çevresinde gönüllü gençler çevre temizliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement