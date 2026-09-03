Hatay Arsuz'da yorgun düşen leylek itfaiyece kurtarılıp Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi - Son Dakika
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Hatay Arsuz'da yorgun düşen leylek itfaiyece kurtarılıp Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi

Hatay Arsuz\'da yorgun düşen leylek itfaiyece kurtarılıp Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Karaağaç Sahili'ndeki kayalıklarda yorgun düşen leylek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak bir gece misafir edildi. Sağlık kontrolleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilen leyleğin, kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakılması bekleniyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kayalıklarda yorgun düşen leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaağaç Sahili'nde kayalıklarda yorgun halde bulunan leylek, ekipler tarafından alınarak bir gece misafir edildi. Sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Leyleğin sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hatay Arsuz'da yorgun düşen leylek itfaiyece kurtarılıp Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Arsuz'da yorgun düşen leylek itfaiyece kurtarılıp Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi - Son Dakika
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