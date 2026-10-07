Hatay Büyükşehir Belediyesi 15 ilçede haşere ve vektör mücadelesini sürdürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), halk sağlığının korunması amacıyla il genelinde haşere ve vektörlere yönelik mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

HBB ekipleri tarafından gündüz saatlerinde sivrisinek, karasinek, hamam böceği, kemirgen, yakağan, bit ve pire gibi halk sağlığını tehdit edebilecek zararlılara yönelik kontrol ve mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sivrisineklerin üreme alanlarında ise düzenli olarak larva kontrolü ve mücadelesi yapılıyor.

Gece çalışmalarında ULV cihazları kullanılarak erişkin sivrisineklere yönelik uçkun mücadelesi gerçekleştiren ekipler, yoğunluk tespit edilen bölgelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan 153 Beyaz Masa ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla gelen ihbar ve talepler de ekipler tarafından değerlendiriliyor. Saha incelemelerinin ardından gerekli çalışmalar gerçekleştirilirken, vatandaşlara yapılan işlemler hakkında bilgilendirme yapılıyor.

HBB yetkilileri, çalışmaların yalnızca kimyasal mücadeleyle sınırlı olmadığını belirterek haşerelerin üreme kaynaklarının tespit edilerek ortadan kaldırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların da yürütüldüğünü bildirdi.

Çalışmaların, 15 ilçede 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü kaydedildi.