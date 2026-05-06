Hatay'da Erik Büyüklüğünde Dolu Yağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Erik Büyüklüğünde Dolu Yağışı

Hatay\'da Erik Büyüklüğünde Dolu Yağışı
06.05.2026 02:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, piknik alanında panik oluştu.

Hatay'da etkili olan erik büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Hatay'da anlık yağışlar kent genelinde zaman zaman kendini göstermeye devam ediyor. Antakya'da anlık olarak etkili olan erik büyüklüğündeki dolu yağışına Yıldırım mesire alanında piknik yaparken yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadılar. Doluların kendilerine isabet etmesiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, çözümü araçlarına binmekte ve kapalı alana geçmekte buldular. Vatandaşların dolu yağışıyla yaşadıkları panik anları ve erik büyüklüğündeki dolunun ebatı kameraya yansıdı. Doluların isabet ettiği vatandaşlarsa canlarının yandığını dile getirdiler.

"Her dolu erik büyüklüğünde isabet ettiği yerlerimizi acıtıyor"

Dolu yağışının vücuduna isabet etmesiyle canının acıdığını dile getiren Utku Kartal, "Hatay'da şu anda hava yağışlı ve dolu yağıyor. Her dolu erik büyüklüğünde isabet ettiği yerlerimizi acıtıyor. Gökyüzü adeta delindi, her dolu erik büyüklüğünde. Kafamıza ve vücudumuza düşen dolular canımızı acıtıyor" dedi.

"Buraya kadar geldim, mangal yemeden gitmem"

Yağışa rağmen mangal yemeden evine gitmeyeceğini söyleyen Savaş Yıldırım, "Yağış bir anda vurdu geçti. Herkes bıraktı gitti, ben mangalı yemeden gitmeyeceğim. Buraya kadar geldim, mangal yemeden gitmem. Dolular gülle büyüklüğündeydi, bereket yağıyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Hatay'da Erik Büyüklüğünde Dolu Yağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:55:00. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Erik Büyüklüğünde Dolu Yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.