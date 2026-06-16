Arsuz'da turunçgil yetiştiricilerine yönelik eğitim düzenlendi - Son Dakika
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Arsuz'da turunçgil yetiştiricilerine yönelik eğitim düzenlendi

Arsuz\'da turunçgil yetiştiricilerine yönelik eğitim düzenlendi
16.06.2026 09:15  Güncelleme: 09:16
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz'da turunçgil yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artırmak için üreticilere eğitim düzenledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), narenciye üretiminde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla Arsuz'da "Turunçgil Yetiştiriciliği Eğitimi" düzenledi.

Arsuz Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programı, bölgedeki üreticilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında katılımcılara turunçgil yetiştiriciliğinde güncel üretim teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, sulama ve gübreleme uygulamaları ile kaliteli ürün elde etmeye yönelik önemli bilgiler aktarıldı.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, üreticilerin merak ettiği sorular da yanıtlanarak uygulamaya yönelik öneriler paylaşıldı.

Eğitime katılan üreticiler ise programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek HBB'ye teşekkür etti.

HBB yetkilileri, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin bilinçli tarım uygulamalarını benimsemeleri amacıyla eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Arsuz'da turunçgil yetiştiricilerine yönelik eğitim düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arsuz'da turunçgil yetiştiricilerine yönelik eğitim düzenlendi - Son Dakika
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