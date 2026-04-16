Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahillerde temizlik çalışmasını yıl boyu sürdürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kış ayları boyunca sürdürdüğü sahil temizlik çalışmalarını yaklaşan yaz sezonu öncesinde yoğunlaştırdı.

HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, vatandaşların yanı sıra kum zambakları ve deniz kaplumbağaları gibi canlılar için önemli bir yaşam alanı olan sahil şeritlerinde biriken atıklar düzenli olarak temizleniyor ve bertaraf ediliyor.

Samandağ, İskenderun, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Payas ve Yayladağı ilçelerinde sürdürülen çalışmalarda kepçe, kamyon, traktör ve çöp araçlarıyla sahillerde kapsamlı temizlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor; çevre kirliliğine neden olan unsurlar titizlikle ortadan kaldırılıyor.

Yetkililer, yaz aylarında artan nüfus yoğunluğu da dikkate alınarak sahillerin daha temiz ve sağlıklı bir görünüme kavuşturulması amacıyla çalışmaların yıl boyunca aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti. - HATAY