Hatay'da aşırı yağışlarla debisi artan dere üzerinde bulunan köprü ulaşıma kapatıldı.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da kentin kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi ve Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü, derenin debisinin artmasıyla ulaşıma kapatıldı. Ulaşıma kapatılan köprü suyla kaplanmaya başladı. Ekipler de bölgede güvenlim önlemi aldı.
Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, bölgede yaşanabilecek su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. - HATAY
Son Dakika › Çevre › Aşırı yağışlarla debisi artan dere üzerindeki köprü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?