Hatay\'da Tarımsal Üretim Ziyareti

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Antakya ilçesinde kabak, patlıcan ve biber üretimi yapan üreticiyi ziyaret ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde farklı sebze ürünlerinin yetiştirildiği üretim alanlarının genel durumu yerinde değerlendirilirken, bitkilerin gelişim seyri, üretim faaliyetleri ve sezonun mevcut durumu hakkında üreticiden bilgi alındı.

İl Müdürü Türkmen, üretim sürecinde karşılaşılan hususlar, verimlilik, ürün kalitesi ve bitki sağlığının korunmasına yönelik uygulamalar hakkında üreticiyle görüş alışverişinde bulundu. Üreticinin talep ve önerilerini de dinleyen Türkmen, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerin yanında olmaya, bitkisel üretimin geliştirilmesine ve sürdürülebilir tarımsal üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sahada sürdürüldüğü belirtildi.