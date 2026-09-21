Hatay'daki Amik Ovası'nda sular 9 aydır çekilmedi, 4 bin dönüm arazi su altında - Son Dakika
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Hatay'daki Amik Ovası'nda sular 9 aydır çekilmedi, 4 bin dönüm arazi su altında

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Hatay\'daki Amik Ovası\'nda sular 9 aydır çekilmedi, 4 bin dönüm arazi su altında
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Hatay'daki Amik Ovası'nda su altında kalan binlerce dönüm tarım arazisinde 9 ay geçmesine rağmen sular çekilmedi. Aralık'tan beri su altında kalan yaklaşık 4 bin dönüm arazide ekim yapamayan çiftçiler kanalların temizlenmesini ve kalıcı çözüm istiyor.

Hatay'da kış aylarında etkili olan yağışların ardından sular altında kalan Amik Ovası'ndaki binlerce dönüm tarım arazisinde 9 ay geçmesine rağmen sular çekilmedi. Ekim yapılamayan arazilerde ekinler yerine ördekler ve göçmen kuşlar görülürken, çiftçiler kanalların temizlenerek bölgedeki suyun tahliye edilmesini ve kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Meteoroloji verilerine göre; Hatay'da 2025 yılı son 65 yılın en kurak yılı olarak kayıtlara geçmiş ve 2026 yılıyla birlikte kentte şiddetli yağışlar etkili olmuştu. Ocak ve Şubat aylarında meydana gelen sağanak yağışlar özellikle tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu. Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde dere yataklarının taşması sonucu tarım arazileri ve bazı evler su altında kalmıştı. Geride kalan 9 aya rağmen Amik Ovası'nda tarım arazilerini kaplayan sular çekilmedi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemlerde hasat yapılan arazilerde bu yıl göçmen kuşlar uçuyor. Arazilerin su altında kalmasıyla ekim yapamadıklarını ifade eden Mustafa Kaplan, çiftçilerin durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi.

"Kendi tarım arazilerimizde artık işlem yapamaz hale geldik ve Aralık ayından beri bu tarım arazileri su içerisinde kaldı"

Tarım arazilerinin 2025 yılı sonu itibarıyla sular altında kaldığını ve aylardır suların çekilmediğini ifade eden Mustafa Kaplan, "Her yıl burası kışın sular altında kalıyordu ve kış geçtikten sonra sularımız çekiliyordu. Ne yazık ki bu yaz da aynı çileyi çekiyoruz. Biz burada geçimimizi hayvancılık ve çiftçilik yaparak sağlıyoruz. Ne yazık ki bu su yüzünden yazın da ürünümüzü ekemedik, kışın da ürünümüzü ekemedik. Önümüzdeki kış da bu su nedeniyle ürünümüzü ekemeyeceğiz. Geçen yıl Kasım ve Aralık aylarda yağışlardan sonra bu taşkın meydana geldi. Normalde yaz aylarında sular çekilirdi ama bu yaz hiç çekilmedi. Bu kış da çekilmeyecek gibi görünüyor. Artık burası kaplumbağaların ve kuşların yaşam alanına dönüştü. Kendi tarım arazilerimizde artık işlem yapamaz hale geldik. Aralık ayından beri bu tarım arazileri su içerisinde ve yaklaşık 4 bin dönüm tarım arazisi su altında. Kışın ise bu rakam daha da artıyor; 10 bin, 15 bin dönüm tarım arazisi su altında kalıyor" dedi.

"Geçen sene bu zamanlarda ben burada ekim yapıyordum, şu anda sular ve ördekler var"

Geçen yıl aynı bölgede ekim yaptıklarını şimdiyse suların kapladığı arazide göçmen kuşların yüzdüğünü söyleyen Celal Deveci, "Burası eskiden Amik Gölü'ydü ve buralar eskiden sazlıktı. Araziye dönüştükten sonra herkes küçük tarlalarla geçimini sağlıyordu. Şimdi bu sular geldikten sonra milletin hayatını olumsuz etkiledi ve tarlalarını kullanamıyorlar. Su çok gelmeye başladı, köyün içerisine kadar giriyordu. Bu setleri yaptılar ama faydası olmadı. Kanalları da zamanında temizlemediler. Geçen yıl bu zamanlar burada ne yapıyordunuz diye sorarsanız, geçen sene bu zamanlarda ben burada ekim yapıyordum. Herkes tarlalarını ekiyordu, ben de gelip ekim yapıyordum. Şu anda ise sular var, ördekler var. Bakıyorsunuz, her tarafı kamış kaplamış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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