Hatay Hassa'da yerleşim yerindeki yılan zarar verilmeden yakalanıp doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Hatay Hassa'da yerleşim yerindeki yılan zarar verilmeden yakalanıp doğaya bırakıldı

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Hatay Hassa\'da yerleşim yerindeki yılan zarar verilmeden yakalanıp doğaya bırakıldı
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Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Haydarlar Mahallesi'nde yerleşim yerinde görülen yılan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Hassa ilçesine bağlı Haydarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yerleşim yerinde yılan görüldüğünün bildirilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yılan, zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İHA
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