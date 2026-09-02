Hatay'ın Erzin ilçesinde evde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı
Hatay'ın Erzin ilçesi Yeni Mahallesi'nde bir evin içinde yılan gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yılana zarar vermeden müdahale ederek yakaladı. Yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evin içerisinde görülen yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Olay, Erzin ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Evde görülen yılanın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yılan, ekiplerin yaptıkları titiz çalışmayla yılanı zarar verilmeden yakalandı.
Yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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