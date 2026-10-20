Hatay Yayladağı\'nda HATSU 30 yıllık kanalizasyon hattını yeniliyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kullanım ömrünü tamamlayan 30 yıllık kanalizasyon hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmaların, bölgedeki altyapının modern standartlara kavuşturulması ve çevre sorunlarının önlenmesi amacıyla yürütüldüğü bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ve Yayladağı Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar, Karaköse Mahallesi'nde sürdürülüyor.

Bölgede üstyapı yenileme çalışmaları öncesinde başlatılan altyapı dönüşümü kapsamında, uzun yıllardır kullanılan ve işlevini yitiren kanalizasyon hattı tamamen yenileniyor.

Üç kurumun ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmayla bölgedeki altyapı sisteminin iyileştirilmesi ve çevre sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

HATSU yetkilileri, Hatay genelinde altyapı sistemlerine yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının ilgili kurum ve belediyelerle iş birliği içinde sürdürüldüğünü belirtti.